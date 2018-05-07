Барнаульское "Динамо" сыграло вничью с "Читой" в матче 17-го тура ПФЛ в группе "Восток". Счет с пенальти открыли хозяева поля – забил форвард Владимир Завьялов.

"Динамо" занимает второе место в группе "Восток", имея в активе 26 очков. "Чита" идет следом, отставая всего на одно очко. Лидер – "Сахалин" (30).

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17-й тур

"Динамо" (Барнаул) – "Чита" – 1:1

Голы: Завьялов, 11 – с пенальти (1:0). Захаров, 25 (1:1).

Предупреждение: Яркин, 41.

Удаление: Яркин (Ч), 53.

7 мая. Барнаул. Стадион "Динамо".

"Иртыш" (Омск) – "Зенит" (Иркутск) – 0:1

Гол: Яковлев, 29.

7 мая. Омск. Стадион "МУ СК Красная Звезда".