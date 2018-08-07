17:55 | Футбол — ПФЛ

"Динамо" разгромило "Читу", "Иртыш" обыграл "Зенит"


"Сахалин" обыграл "Сибирь-2" во 2-м туре ПФЛ - 2:1. "Иртыш" победил иркутский "Зенит" (2:0), а барнаульское "Динамо" обыграло "Читу" (3:0).

После двух туров стопроцентный результат имеет одна команда - "Иртыш".

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Зона "Восток"

2-й тур 

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Сибирь-2" (Новосибирск) - 2:1 (2:1)

Голы: Антипов, 6 (0:1). Есиков, 24 (1:1). Гаглоев, 29 - с пенальти (2:1). 

Судья: Сединкин (Омск).

7 августа. Томск. Стадион "Темп".


"Иртыш" (Омск) - "Зенит" (Иркутск) - 2:0 (1:0)

Голы: Разборов, 35 (1:0). Разборов, 72 (2:0). 

Судья: Генералов (Алапаевск).

7 августа. Омск. Стадион "МУ СК Красная Звезда".


"Динамо" (Барнаул) - "Чита" (Чита) - 3:0 (2:0)

Голы: Аксенов, 17 (1:0). Погребан, 24 - с пенальти (2:0). Завьялов, 90 (3:0). 

Судья: Сутормин (Нижний Тагил).

7 августа. Барнаул. Стадион "Динамо".

 

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