"Динамо" дома не смогло обыграть "Калугу"

Брянское "Динамо" в матче 22-го тура ПФЛ группы "Центр" сыграло вничью с "Калугой". Встреча завершилась со счетом 1:1.
"Динамо" занимает восьмую строчку в группе "Центр", имея в активе 32 очка. Калуга – 12-я (20).
Первенство России
ПФЛ
Группа "Центр"
22-й тур
"Динамо" (Брянск) – "Калуга" – 1:1
Голы: Кузнецов, 11 (1:0). Юшин, 24 – с пенальти (1:1).
Судья: Веселов (Москва).
7 мая. Брянск. Стадион "Динамо".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2017-2018/center/