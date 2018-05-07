20:32 | Футбол — ПФЛ

"Динамо" дома не смогло обыграть "Калугу"


Брянское "Динамо" в матче 22-го тура ПФЛ группы "Центр" сыграло вничью с "Калугой". Встреча завершилась со счетом 1:1.

"Динамо" занимает восьмую строчку в группе "Центр", имея в активе 32 очка. Калуга – 12-я (20).

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ПФЛ

Группа "Центр"

22-й тур

"Динамо" (Брянск) – "Калуга" – 1:1

Голы: Кузнецов, 11 (1:0). Юшин, 24 – с пенальти (1:1).

Судья: Веселов (Москва).

7 мая. Брянск. Стадион "Динамо".

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2017-2018/center/

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