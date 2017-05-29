"Динамо-2" забило 5 голов "Знамени Труда"

"Динамо-2" разгромило "Знамя Труда" в матче 25-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ. Первое место и выход в ФНЛ в группе досрочно оформило питерское "Динамо". Хет-трик оформил форвард Николай Обольский.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Запад"
25-й тур
"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Динамо-2" (Москва) - 2:5 (1:3)
Голы: Грулев, 13 (0:1). Имаев, 21 (1:1). Обольский, 30 (1:2). Обольский, 43 (1:3). Ерохин, 65 (2:3). Обольский, 80 (2:4). Липовой, 89 (2:5).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/west/
Kent....
Молодцы Динамики
15:17