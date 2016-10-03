"Динамо-2" обыграло "Строгино"

"Динамо-2" в матче 11-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ взяло верх над "Строгино". В турнирной таблице дублеры столичного клуба идут на седьмом месте. В другом поединке "Текстильщик" и "Псков-747" сыграли вничью.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

11-й тур

"Текстильщик" (Иваново) - "Псков-747" (Псков) - 1:1 (1:1)

Голы: Алейников, 31 (0:1). Орлов, 41 - с пенальти (1:1).

"Динамо-2" (Москва) - "Строгино" (Москва) - 2:1 (1:1)

Голы: Середин, 9 (0:1). Могулкин, 24 (1:1). Левин, 62 (2:1).

Удаление: Куфтин (С), 84.