"Динамо-2" обыграло "Строгино"

"Динамо-2" в матче 11-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ взяло верх над "Строгино". В турнирной таблице дублеры столичного клуба идут на седьмом месте. В другом поединке "Текстильщик" и "Псков-747" сыграли вничью.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Запад"
11-й тур
"Текстильщик" (Иваново) - "Псков-747" (Псков) - 1:1 (1:1)
Голы: Алейников, 31 (0:1). Орлов, 41 - с пенальти (1:1).
"Динамо-2" (Москва) - "Строгино" (Москва) - 2:1 (1:1)
Голы: Середин, 9 (0:1). Могулкин, 24 (1:1). Левин, 62 (2:1).
Удаление: Куфтин (С), 84.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/west/