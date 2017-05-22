Действия арбитра Смирнова в матче "Ротор" – "Армавир" соответствовали правилам игры. ФУТБОЛ - ПФЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
20:17 | ФУТБОЛ — ПФЛ

Действия арбитра Смирнова в матче "Ротор" – "Армавир" соответствовали правилам игры

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По информации "СЭ", состоялось заседание дисциплинарной комиссии судейского комитета, на котором были разобраны действия арбитра Сергея Смирнова в матче команд второго дивизиона (зона "Юг") "Ротор""Армавир".

 
"Армавир" победил "Ротор", но не обошлось без судейского скандала."Армавир" будет добиваться пожизненного отстранения судьи матча с "Ротором"

Напомним, в этой встрече форвард "Армавира" Андрей Мязин получил красную карточку за стычку с судьей. На 72-й минуте встречи главный арбитр Сергей Смирнов зафиксировал игру рукой у 29-летнего футболиста, чем вызвал недовольство с его стороны. Мязин подошел к судье, высказывая претензии, за что получил толчок плечом, а затем желтую карточку. В ответ игрок совершил толчок грудью, после чего был удален.

В дальнейшем футболиста дисквалифицировали на полгода, впоследствии снизив наказание до 6 матчей. Как стало известно, дисциплинарная комиссия приняла решение о том, что арбитр Смирнов руководствовался правилами игры в футбол – в его действиях не нашли криминала. Решение дисциплинарной комиссии должен утвердить судейский комитет. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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KuziakaPm

В каком пункте правил разрешают бодать игрока? Чисто из интереса. Вдруг полицаи тоже так могут.

21:23