Действия арбитра Смирнова в матче "Ротор" – "Армавир" соответствовали правилам игры

По информации "СЭ", состоялось заседание дисциплинарной комиссии судейского комитета, на котором были разобраны действия арбитра Сергея Смирнова в матче команд второго дивизиона (зона "Юг") "Ротор" – "Армавир".

Напомним, в этой встрече форвард "Армавира" Андрей Мязин получил красную карточку за стычку с судьей. На 72-й минуте встречи главный арбитр Сергей Смирнов зафиксировал игру рукой у 29-летнего футболиста, чем вызвал недовольство с его стороны. Мязин подошел к судье, высказывая претензии, за что получил толчок плечом, а затем желтую карточку. В ответ игрок совершил толчок грудью, после чего был удален.

В дальнейшем футболиста дисквалифицировали на полгода, впоследствии снизив наказание до 6 матчей. Как стало известно, дисциплинарная комиссия приняла решение о том, что арбитр Смирнов руководствовался правилами игры в футбол – в его действиях не нашли криминала. Решение дисциплинарной комиссии должен утвердить судейский комитет. (Сергей ЕГОРОВ)