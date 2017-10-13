Денис Попов: "Сдача игры – личное мнение Алешина. Из-за него "Торпедо" умерло"

Бывший нападающий "Торпедо" Денис Попов не согласен с обвинениями экс-президента клуба Владимира Алешина, который заявил о том, что игроки сдавали матчи в конце сезона.

По словам форварда, ничего странного в команде нее происходило. В 2008 году автозаводцы временно потеряли профессиональный статус.

Алешин в традиционной рубрике "СЭ" "Разговор по пятницам" вспомнил следующий эпизод: "2008-й, последний матч с подольским "Витязем", когда вылетали из ФНЛ. В тот год мы взяли футболистов по рекомендации агентов. Они-то нас и приговорили. Внаглую сдали игру!"

– Могу говорить только за себя, – начал Попов. – Ничего странного в команде не происходило. Играли и бились, хотели остаться в первом дивизионе, я еще лучшим бомбардиром чемпионата стал. Это было 9 лет назад, и я не помню, чтобы кто-то сдавал матч.

Наоборот, никто не хотел вылетать. Это (информация о сдаче игры в последних турах. – Прим. "СЭ") личное мнение Алешина. Образно говоря, из-за него "Торпедо" и умерло. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полная версия "Разговора по пятницам" с Владимиром Алешиным – здесь