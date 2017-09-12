Денис Бояринцев: "С удовольствием принял приглашение возглавить "Текстильщик"

Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев в интервью "СЭ" рассказал о назначении на пост главного тренера ивановского "Текстильщика". По словам 39-летнего специалиста, это предложение стало для него немного неожиданным.

– Как долго раздумывали над предложением возглавить "Текстильщик"?

– Предложение было немного неожиданным. В новотроицкой "Носте" я был помощником, а тут получил шанс повысить свой тренерский уровень. Был ряд обстоятельств и в итоге выбор руководства пал на меня. С удовольствием принял приглашение поработать главным тренером в этой команде.

– Какие задачи поставило перед вами руководство клуба?

– На данном этапе задача одна – удержаться в тройке к перерыву ("Текстильщик" после 8 туров в зоне "Запад" идет на втором месте. – Прим. "СЭ"). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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