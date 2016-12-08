Дефицит бюджета Якутии не позволяет содержать футболистов-легионеров

Министр спорта Якутии Георгий Балакшин подчеркнул, что дефицит бюджета в республике не позволяет "Якутии" содержать зарубежных игроков. На данный момент у клуба, который состоит из 39 человек, имеется долг по заработной плате в размере 8,6 миллиона рублей.

- Мы предложили клубу ФК "Якутия" начать процедуру банкротства, потому что в бюджете республики нет средств, чтобы дальше содержать их, - приводит ТАСС слова Балакшина. - В 2015 году клубу из бюджета была дана субсидия в размере 30 миллионов рублей, затем выделены еще дополнительно 9 миллионов рублей на выплату зарплат. В этом году клубу была предоставлена субсидия в размере 15 миллионов рублей.

В дальнейшем футбол в Якутии будет развиваться за счет поддержки собственных игроков, развития детских футбольных школ.

- На данный момент в Якутии в футбольных школах обучаются более 1 тысячи детей, из которых 450 проживают в специализированных интернатах. Некоторые клубы уже имеют достижения и играют во втором дивизионе, - сказал президент футбольного союза республики Владимир Кожевников, добавив, что ежегодно выделяется около 140 миллионов рублей из бюджета республики на развитие детского футбола.

"Якутия" создана в 2011 году с привлечением легионеров и была участником второго дивизиона чемпионата России зоны "Восток".