Дефицит бюджета Якутии не позволяет содержать футболистов-легионеров

Министр спорта Якутии Георгий Балакшин подчеркнул, что дефицит бюджета в республике не позволяет "Якутии" содержать зарубежных игроков. На данный момент у клуба, который состоит из 39 человек, имеется долг по заработной плате в размере 8,6 миллиона рублей.
- Мы предложили клубу ФК "Якутия" начать процедуру банкротства, потому что в бюджете республики нет средств, чтобы дальше содержать их, - приводит ТАСС слова Балакшина. - В 2015 году клубу из бюджета была дана субсидия в размере 30 миллионов рублей, затем выделены еще дополнительно 9 миллионов рублей на выплату зарплат. В этом году клубу была предоставлена субсидия в размере 15 миллионов рублей.
В дальнейшем футбол в Якутии будет развиваться за счет поддержки собственных игроков, развития детских футбольных школ.
- На данный момент в Якутии в футбольных школах обучаются более 1 тысячи детей, из которых 450 проживают в специализированных интернатах. Некоторые клубы уже имеют достижения и играют во втором дивизионе, - сказал президент футбольного союза республики Владимир Кожевников, добавив, что ежегодно выделяется около 140 миллионов рублей из бюджета республики на развитие детского футбола.
"Якутия" создана в 2011 году с привлечением легионеров и была участником второго дивизиона чемпионата России зоны "Восток".
Russian Hippie
Интересно, а где они играют?
12:12
sssmol
Какие легионеры? Во втором дивизионе запрещено играть легионерам!
11:58
zvovs
Главная задача якутов это содержать европейскую часть России своими богатыми ресурсами, как и прочих колоний.
11:52