Давыдов покинул "Арарат"

Нападающий "Арарата" Сергей Давыдов стал свободным агентом. Согласно клубной пресс-службе, стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Отмечается, что 32-летний футболист получил предложение от другого клуба и попросил отпустить его. Руководство столичной команды решило пойти навстречу игроку и удовлетворило просьбу.

32-летний Давыдов перешел в "Арарат" минувшим летом. В составе московского клуба форвард провел восемь матчей и забил один гол.

Напомним, что 26 сентября из "Арарата" ушел полузащитник Марат Измайлов.