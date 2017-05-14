"Чита" вышла в ФНЛ

"Чита" стала первой командой ПФЛ, обеспечившей себе место в ФНЛ. В матче 20-го тура группы "Восток" читинцы обыграли ближайшего преследователя - барнаульское "Динамо" - со счетом 3:1 и увеличили преимущество в таблице до девяти очков. "Динамо" может догнать соперника по очкам, но уступает по личным встречам (0:3, 1:3).

"Чита" играла в первом российском дивизионе с момента его основания в 1992 году до 2005 года. В 2009 году команда на один год вернулась в первый дивизион, после чего снова опустилась лигой ниже.