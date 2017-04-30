"Чита" разгромила "Динамо" и упрочила лидерство на "Востоке"

"Чита" одержала победу над барнаульским "Динамо" в матче 17-го тура первенства России в группе "Восток" ПФЛ - 3:0. Читинцы лидируют в турнирной таблице, на 6 очков опередив сегодняшнего соперника.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Восток"

17-й тур

"Чита" - "Динамо" (Барнаул) - 3:0 (0:0)

Голы: Яркин, 49 (1:0). Нарылков, 72 - с пенальти (2:0). Панев, 80 - с пенальти (3:0).

"Зенит" (Иркутск) - "Иртыш" (Омск) - 1:2 (0:1)

Голы: Мацюра, 25 (0:1). Багаев, 60 (0:2). Труфанов, 90 (1:2).