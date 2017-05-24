В матче 22-го тура первенства ПФЛ в группе "Восток" "Чита" проиграла иркутскому "Зениту" со счетом 0:2. В другом матче "Сахалин" уступил "Динамо" из Барнаула – 1:2.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Восток"

22-й тур

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) – "Динамо" (Барнаул) – 1:2 (0:0)

Голы: Первушин, 60 (0:1). Липин, 73 (0:2). Есиков, 84 (1:2).

Удаление: Серебряков (Сахалин), 88.

"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) – "Иртыш" (Омск) – 4:2 (1:1)

Голы: Ларионов, 36 (0:1). Шведюк, 38 (1:1). Базаев, 58 (2:1). Базаев, 64 (3:1). Мацюра, 76 (3:2). Антипенко, 83 (4:2).

"Зенит" (Иркутск) – "Чита" – 2:0 (1:0)

Голы: Яковлев, 19 (1:0). Усов, 65 (2:0).