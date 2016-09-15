"Чита" победила "Зенит" и упрочила лидерство на "Востоке"

"Чита" обыграла на выезде "Зенит" в рамках 10-го тура первенства России в группе "Восток" ПФЛ. Команда занимает первое место, но по потерянным уступает "Сахалину". "Зенит" замыкает турнирную таблицу.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Восток"
10-й тур
"Зенит" (Иркутск) - "Чита" - 1:2 (0:2)
Голы: Фатихов, 26 (0:1). Ярославцев, 44 (0:2). Хлебородов, 50 (1:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/east/
баламошка
Газпром уйдёт - так и будет. Вернутся питерские в родные пенаты - пердив и втордив.
16:04