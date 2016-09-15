14:37 | ФУТБОЛ — ПФЛ

"Чита" победила "Зенит" и упрочила лидерство на "Востоке"

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"Чита" обыграла на выезде "Зенит" в рамках 10-го тура первенства России в группе "Восток" ПФЛ. Команда занимает первое место, но по потерянным уступает "Сахалину". "Зенит" замыкает турнирную таблицу.

Первенство России 

ПФЛ

Группа "Восток"

10-й тур

"Зенит" (Иркутск) - "Чита" - 1:2 (0:2)

Голы: Фатихов, 26 (0:1). Ярославцев, 44 (0:2). Хлебородов, 50 (1:2). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/east/

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