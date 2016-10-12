"Чита" одержала вторую победу кряду

"Сахалин" на своем поле в меньшинстве сыграл вничью с иркутским "Зенитом" в матче 14-го тура первенства России в зоне "Восток" ПФЛ. В другой встрече лидер турнирной таблицы "Чита" переиграла с минимальным счетом "Смену".
Первенство России
ПФЛ
Зона "Восток"
14-й тур
"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Зенит" (Иркутск) - 1:1 (0:0)
Голы: Чернышев, 77 (0:1). Пугачев, 88 (1:1).
Предупреждение: Друковский, 37.
Удаление: Друковский (С), 63.
"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Чита" (Чита) - 0:1 (0:0)
Гол: Нарылков, 48.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/east/