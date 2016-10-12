"Чита" одержала вторую победу кряду

"Сахалин" на своем поле в меньшинстве сыграл вничью с иркутским "Зенитом" в матче 14-го тура первенства России в зоне "Восток" ПФЛ. В другой встрече лидер турнирной таблицы "Чита" переиграла с минимальным счетом "Смену".

Первенство России

ПФЛ

Зона "Восток"

14-й тур

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Зенит" (Иркутск) - 1:1 (0:0)

Голы: Чернышев, 77 (0:1). Пугачев, 88 (1:1).

Предупреждение: Друковский, 37.

Удаление: Друковский (С), 63.

"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Чита" (Чита) - 0:1 (0:0)

Гол: Нарылков, 48.