"Чита" обыграла "Сахалин" и вышла в лидеры "Востока"

В матче 13-го тура первенства России в зоне "Восток" ПФЛ "Чита" на выезде одолела "Сахалин" - 3:1. Это позволило читинцам обойти соперника в таблице и выйти на первое место.

Первенство России

ПФЛ

Зона "Восток"

13-й тур

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Чита" - 1:3 (1:1)

Голы: Михалев, 14 (1:0). Ерусланов, 45 (1:1). Панев, 75 (1:2). Панев, 81 (1:3).

"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Зенит" (Иркутск) - 2:0 (1:0)

Голы: Кириллов, 29 (1:0). Соколов, 71 (2:0).

"Динамо" (Барнаул) - "Иртыш" (Омск) - 4:2 (2:1)

Голы: Завьялов, 1 (1:0). Орлов, 3 (1:1). Завьялов, 41 (2:1). Тузовский, 63 (3:1). Мацюра, 76 (3:2). Тузовский, 90 (4:2).