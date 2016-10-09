17:12 | ФУТБОЛ — ПФЛ

"Чита" обыграла "Сахалин" и вышла в лидеры "Востока"

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В матче 13-го тура первенства России в зоне "Восток" ПФЛ "Чита" на выезде одолела "Сахалин" - 3:1. Это позволило читинцам обойти соперника в таблице и выйти на первое место. 

Первенство России

ПФЛ

Зона "Восток"

13-й тур 

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Чита" - 1:3 (1:1)

Голы: Михалев, 14 (1:0). Ерусланов, 45 (1:1). Панев, 75 (1:2). Панев, 81 (1:3). 

"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Зенит" (Иркутск) - 2:0 (1:0)

Голы: Кириллов, 29 (1:0). Соколов, 71 (2:0). 

"Динамо" (Барнаул) - "Иртыш" (Омск) - 4:2 (2:1)

Голы: Завьялов, 1 (1:0). Орлов, 3 (1:1). Завьялов, 41 (2:1). Тузовский, 63 (3:1). Мацюра, 76 (3:2). Тузовский, 90 (4:2). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/east/

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