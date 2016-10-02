"Чита" не сумела победить "Сахалин" и выйти в лидеры на "Востоке"

"Чита" сыграла вничью с "Сахалином" в матче 12-го тура первенства России в зоне "Восток" ПФЛ. В турнирной таблице клуб из Южно-Сахалинска сохранил лидерство, опережая читинцев на два очка. Барнаульское "Динамо" не смогло воспользоваться осечкой лидеров и уступило "Иртышу".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Восток"

12-й тур

"Чита" - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 1:1 (1:0)

Голы: Нарылков, 15 - с пенальти (1:0). Алахвердов, 76 (1:1).

"Зенит" (Иркутск) - "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - 2:2 (1:1)

Голы: Ющук, 33 (1:0). Базаев, 35 (1:1). Антипенко, 57 (1:2). Хлебородов, 60 (2:2).

"Иртыш" (Омск) - "Динамо" (Барнаул) - 2:0 (1:0)

Голы: Ларионов, 44 (1:0). Ларионов, 63 (2:0).