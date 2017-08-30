Уличная атлетика при поддержке Datsun
16:06 | Футбол — ПФЛ

"Чита" и "Иртыш" сыграли вничью и продлили безвыигрышные серии


В матче 6-го тура первенства России в группе "Восток" ПФЛ "Чита" и "Иртыш" сыграли вничью - 2:2. Оба клуба с начала сезона не одержали еще ни одной победы. Лидирует в таблице "Зенит" из Иркутска, потерявший очки в игре с барнаульским "Динамо".

Первенство России 

ПФЛ

Группа "Восток"

6-й тур 

"Чита" - "Иртыш" (Омск) - 2:2 (1:1)

Голы: Дудкин, 25 (1:0). Буланов, 37 (1:1). Волгин, 57 (2:1). Комаров, 87 (2:2). 

"Зенит" (Иркутск) - "Динамо" (Барнаул) - 0:0 

Удаление: Синцов (З), 71.

19-й тур 

"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 1:0 (0:0)

Гол: Юрченко, 86.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/east/

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий