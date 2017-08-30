"Чита" и "Иртыш" сыграли вничью и продлили безвыигрышные серии

В матче 6-го тура первенства России в группе "Восток" ПФЛ "Чита" и "Иртыш" сыграли вничью - 2:2. Оба клуба с начала сезона не одержали еще ни одной победы. Лидирует в таблице "Зенит" из Иркутска, потерявший очки в игре с барнаульским "Динамо".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Восток"

6-й тур

"Чита" - "Иртыш" (Омск) - 2:2 (1:1)

Голы: Дудкин, 25 (1:0). Буланов, 37 (1:1). Волгин, 57 (2:1). Комаров, 87 (2:2).

"Зенит" (Иркутск) - "Динамо" (Барнаул) - 0:0

Удаление: Синцов (З), 71.

19-й тур

"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 1:0 (0:0)

Гол: Юрченко, 86.