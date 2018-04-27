"Чертаново" разгромило владимирское "Торпедо"

В матче 21-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ "Чертаново" на выезде нанесло разгромное поражение владимирскому "Торпедо" со счетом 4:1.
В другой игре "Луки-Энергия" сыграла вничью со "Псковом-747" (1:1).
Первенство России
ПФЛ
Группа "Запад"
21-й тур
"Торпедо" (Владимир) - "Чертаново" (Москва) - 1:4 (0:1)
Голы: Сарвели, 14 (0:1). Цыпченко, 48 (0:2). Баев, 75 (1:2). Зиньковский, 80 (1:3). Зиньковский, 85 (1:4).
Удаление: Цыпченко (Чертаново), 60.
Судья: Сараев (Санкт-Петербург).
27 апреля. Владимир. Стадион "Торпедо".
"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Псков-747" (Псков) - 1:1 (0:0)
Голы: Решетников, 57 (1:0). Сакадеев, 58 (1:1).
Судья: Кузнецов (Иваново).
27 апреля. Великие Луки. Стадион "Экспресс".