"Чертаново" разгромило владимирское "Торпедо"

В матче 21-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ "Чертаново" на выезде нанесло разгромное поражение владимирскому "Торпедо" со счетом 4:1.

В другой игре "Луки-Энергия" сыграла вничью со "Псковом-747" (1:1).

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

21-й тур

"Торпедо" (Владимир) - "Чертаново" (Москва) - 1:4 (0:1)

Голы: Сарвели, 14 (0:1). Цыпченко, 48 (0:2). Баев, 75 (1:2). Зиньковский, 80 (1:3). Зиньковский, 85 (1:4).

Удаление: Цыпченко (Чертаново), 60.

Судья: Сараев (Санкт-Петербург).

27 апреля. Владимир. Стадион "Торпедо".

"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Псков-747" (Псков) - 1:1 (0:0)

Голы: Решетников, 57 (1:0). Сакадеев, 58 (1:1).

Судья: Кузнецов (Иваново).

27 апреля. Великие Луки. Стадион "Экспресс".

Турнирная таблица группы "Запад" ПФЛ