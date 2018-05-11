"Чертаново" разгромило костромской "Спартак" и близко к выходу в ФНЛ

"Чертаново" одержало крупную победу над "Спартаком" в матче 23-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ. Столичный клуб за три тура до конца сезона опережает "Локомотив-Казанку" на 6 очков.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

23-й тур

"Спартак" (Кострома) - "Чертаново" (Москва) - 0:3 (0:3)

Голы: Ломаев, 14 (0:1). Зиньковский, 16 - с пенальти (0:2). Ежов, 31 - с пенальти (0:3).

Удаление: Магомедалиев (С), 16.

"Коломна" - "Псков-747" (Псков) - 1:0 (1:0)

Гол: Шакир, 43.

Удаление: Турчин (П), 74.

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - ЦРФСО (Смоленск) - 1:2 (1:1)

Голы: Блынду, 18 (0:1). Елкин, 27 (1:1). Unknown, 79 (1:2).

"Велес" (Москва) - "Динамо-2" (Санкт-Петербург) - 1:0 (0:0)

Гол: Могулкин, 90+4.

"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Текстильщик" (Иваново) - 0:0

"Торпедо" (Владимир) - "Муром" - 0:0

"Локомотив-Казанка" (Москва) - "Долгопрудный" - 2:1 (0:1)

Голы: Миронов, 45 (0:1). Закускин, 52 (1:1). Галаджан, 67 (2:1).