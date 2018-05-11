"Чертаново" разгромило костромской "Спартак" и близко к выходу в ФНЛ

"Чертаново" одержало крупную победу над "Спартаком" в матче 23-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ. Столичный клуб за три тура до конца сезона опережает "Локомотив-Казанку" на 6 очков.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Запад"
23-й тур
"Спартак" (Кострома) - "Чертаново" (Москва) - 0:3 (0:3)
Голы: Ломаев, 14 (0:1). Зиньковский, 16 - с пенальти (0:2). Ежов, 31 - с пенальти (0:3).
Удаление: Магомедалиев (С), 16.
"Коломна" - "Псков-747" (Псков) - 1:0 (1:0)
Гол: Шакир, 43.
Удаление: Турчин (П), 74.
"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - ЦРФСО (Смоленск) - 1:2 (1:1)
Голы: Блынду, 18 (0:1). Елкин, 27 (1:1). Unknown, 79 (1:2).
"Велес" (Москва) - "Динамо-2" (Санкт-Петербург) - 1:0 (0:0)
Гол: Могулкин, 90+4.
"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Текстильщик" (Иваново) - 0:0
"Торпедо" (Владимир) - "Муром" - 0:0
"Локомотив-Казанка" (Москва) - "Долгопрудный" - 2:1 (0:1)
Голы: Миронов, 45 (0:1). Закускин, 52 (1:1). Галаджан, 67 (2:1).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2017-2018/west/