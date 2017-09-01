"Чертаново" разгромил "Знамя Труда" и упрочил лидерство на "Западе"

"Чертаново" разгромил "Знамя Труда" в матче 7-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ. В другом поединке "Текстильщик" и "Долгопрудный" сыграли результативную ничью, забив шесть голов на двоих, что позволило столичному клубу упрочить лидерство.

Первенство России

ПФЛ

Запад

7-й тур

"Торпедо" (Владимир) - "Спартак" (Кострома) - 2:2 (1:1)

Голы: Сидоров, 13 (0:1). Недогода, 36 (1:1). Заикин, 55 (2:1). Власов, 74 (2:2).

"Коломна" - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 1:0 (1:0)

Гол: Турченков, 3.

"Чертаново" (Москва) - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 4:1 (3:1)

Голы: Глушенков, 22 (1:0). Сарвели, 28 (2:0). Елкин, 36 (2:1). Зиньковский, 39 (3:1). Пруцев, 82 (4:1).

"Псков-747" (Псков) - "Велес" (Москва) - 2:0 (2:0)

Голы: Сакадеев, 3 (1:0). Шишаев, 38 (2:0).

"Текстильщик" (Иваново) - "Долгопрудный" - 3:3 (1:3)

Голы: Щаницин, 7 (1:0). Баженов, 20 (1:1). Рогов, 25 (1:2). Миронов, 38 (1:3). Попов, 55 (2:3). Попов, 61 (3:3).

ЦРФСО (Смоленск) - "Динамо-2" (Санкт-Петербург) - 1:1 (0:1)

Голы: Ларионов, 17 (0:1). Рыченков, 78 (1:1).

Удаление: Захаров (Ц), 87.