"Чертаново" подало в РФС весь комплект документов для лицензирования в ФНЛ

Победитель зоны "Запад" ПФЛ московское "Чертаново" предоставило РФС все документы, необходимые для получения разрешения на участие в первенстве ФНЛ-2018/19. Напомним, что ранее комиссия по лицензированию отказала клубу в ее выдаче.

– Заседание апелляционного комитета Российского футбольного союза состоится 30 мая, надеемся на положительное решение, – сказал "СЭ" директор "Чертанова" Николай Ларин. – Мы уже заключили договор со стадионом академии "Спартака", если не успеем к старту сезона подготовить свою арену, то в начале чемпионата будем принимать соперников в Сокольниках. (Вячеслав КОРОТКИН)