"Чертаново" победило питерское "Динамо-2" и увеличило отрыв от "Казанки"

"Чертаново" победило "Динамо-2" в матче 15-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ. Столичный клуб упрочил лидерство в таблице, опережая на 6 очков "Локомотив-Казанку".

Первенство России

ПФЛ

Запад

15-й тур

"Спартак" (Кострома) - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 4:1 (1:0)

Голы: Вдовиченко, 18 (1:0). Сидоров, 58 (2:0). Костылев, 81 (3:0). Крючков, 84 (4:0). Аксенов, 87 (4:1).

"Велес" (Москва) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 2:1 (0:1)

Голы: Прошин, 20 (0:1). Данилюк, 71 (1:1). Данилюк, 90+3 (2:1).

Удаление: Прошин (Л), 68.

"Динамо-2" (Санкт-Петербург) - "Чертаново" (Москва) - 0:2 (0:1)

Голы: Зиньковский, 7 (0:1). Редькович, 59 (0:2).

"Долгопрудный" - "Коломна" - 4:1 (2:0)

Голы: Пучков, 25 (1:0). Харатян, 36 - в свои ворота (2:0). Юрьев, 47 (3:0). Ларионов, 70 (4:0). Новичков, 75 (4:1).

"Текстильщик" (Иваново) - "Муром" (Муром) - 0:0