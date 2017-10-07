"Чертаново" не проигрывает уже 12 матчей подряд, "Казанка" продолжает за ним погоню

"Чертаново" обыграл "Псков-747" в матче группы "Запад" ПФЛ. Дубль оформил Антон Зиньковский, вышедший в лидеры бомбардирской гонки вместе с Романом Тугаревым из "Локомотива-Казанки". Тугарев также оформил дубль в сегодняшнем поединке с костромским "Спартаком".

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12-й тур



"Велес" (Москва) - "Долгопрудный" - 0:0

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Динамо-2" (Санкт-Петербург) - 0:1 (0:1)

"Коломна" - "Муром" - 0:2 (0:1)

Голы: Харатян, 43 - в свои ворота (0:1). Бетюжнов, 52 (0:2).

"Чертаново" (Москва) - "Псков-747" (Псков) - 2:0 (0:0)

Голы: Зиньковский, 60 (1:0). Зиньковский, 73 (2:0).

"Луки-Энергия" (Великие Луки) - ЦРФСО (Смоленск) - 1:2 (1:0)

Голы: Чернухин, 23 (1:0). Танков, 49 (1:1). Вшивцев, 82 (1:2).

Удаление: Лосев (Л), 57.

"Спартак" (Кострома) - "Локомотив-Казанка" (Москва) - 0:2 (0:2)

Голы: Тугарев, 38 (0:1). Тугарев, 44 (0:2).