"Черноморец" проиграл дома "Волгарю"

В матче 8-го тура первенства Олимп – ПФЛ в группе "Юг" "Волгарь" на выезде обыграл "Черноморец" со счетом 1:0. В другом поединке нальчикский "Спартак" одолел ростовский СКА – 1:0.

Олимп – ПФЛ

Группа "Юг"

8-й тур

"Черноморец" (Новороссийск) – "Волгарь" (Астрахань) – 0:1 (0:1)

Гол: Пугачев, 8.

Судья: Смирнов (Кисловодск).

16 сентября. Новороссийск. Стадион "Центральный (Труд)".

"Дружба" (Майкоп) – "АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:1)

Голы: Савин, 26 (0:1). Ашев, 55 (1:1). Ашев, 63 (2:1).

Судья: Шишкин (Тамбов).

16 сентября. Майкоп. Стадион "Адыгейский республиканский стадион "Дружба".

СКА (Ростов-на-Дону) – "Спартак" (Нальчик) – 0:1 (0:0)

Гол: Бацев, 57.

Судья: Иванников (Ставрополь).

16 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион "Труд".

"Динамо" (Ставрополь) – "Легион Динамо" (Махачкала) – 2:2 (2:0)

Голы: Абдоков, 1 (1:0). Курачинов, 29 (2:0). Саадуев, 50 (2:1). Богатырев, 52 (2:2).

Судья: Шамара (Ростов-на-Дону).

16 сентября. Ставрополь. Стадион "Динамо".

"Машук-КМВ" (Пятигорск) – "Спартак" (Владикавказ) – 2:1 (0:1)

Голы: Жабкин, 45 (0:1). Ткач, 90 (1:1). Ткач, 90+3 (2:1).

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

16 сентября. Пятигорск. Стадион "Центральный".

"Ангушт" (Назрань) – "Урожай" (Краснодар) – 0:1 (0:0)

Гол: Гугуев, 87.

Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).

16 сентября. Назрань. Стадион "Центральный им. Р. Аушева".