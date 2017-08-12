"Черноморец" подписал контракт с сыном Черчесова

"Черноморец" включил в заявку на сезон вратаря Станислава Черчесова, сообщает пресс-служба клуба. 22-летний сын главного тренера сборной России будет выступать за команду под номером 16.

Черчесов начал заниматься футболом в Инсбруке, а в 17 лет он был заявлен за дубль "Ваккера". В 18 лет голкипер перешел в "Амкар". В 2014 году футболист присоединился к "Динамо".