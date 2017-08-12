08:27 | Футбол — ПФЛ

"Черноморец" подписал контракт с сыном Черчесова

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"Черноморец" включил в заявку на сезон вратаря Станислава Черчесова, сообщает пресс-служба клуба. 22-летний сын главного тренера сборной России будет выступать за команду под номером 16.

Черчесов начал заниматься футболом в Инсбруке, а в 17 лет он был заявлен за дубль "Ваккера". В 18 лет голкипер перешел в "Амкар". В 2014 году футболист присоединился к "Динамо".

Дополнительная информация

http://fcchernomorets.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3124:-qq&catid=1:smi&Itemid=89#comments

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Fry48

Скоро в сборную)

08:38