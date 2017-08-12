"Черноморец" победил владикавказский "Спартак"

В матче 4-го тура первенства России в группе "Юг" ПФЛ "Черноморец" с минимальным счетом одолел "Спартак" из Владикавказа.

Без потерь в дивизионе идут только "Армавир" и "Афипс" - на счету обоих клубов три победы в трех матчах.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

4-й тур

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - 0:0

"Дружба" (Майкоп) - "Кубань-2" (Краснодар) - 1:0 (0:0)

Гол: Ашев, 90.

"Спартак" (Нальчик) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 1:1 (0:0)

Голы: Гугуев, 68 - с пенальти (1:0). Гояев, 80 (1:1).

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - 3:1 (2:0)

Голы: Белоус, 35 (1:0). Белоус, 37 (2:0). Сердюков, 48 (2:1). Гогличидзе, 54 - с пенальти (3:1).

Удаление: Назаров (К), 17.

СКА (Ростов-на-Дону) - "Чайка" (Песчанокопское) - 0:1 (0:1)

Гол: Обозный, 18.

"Ангушт" (Назрань) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 2:1 (0:1)

Голы: Удунян, 3 (0:1). Нурахмедов, 67 (1:1). Гитинов, 87 (2:1).

"Черноморец" (Новороссийск) - "Спартак" (Владикавказ) - 1:0 (0:0)

Гол: Бояринцев, 70.