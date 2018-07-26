Черно-белая картинка без звука одной камерой. Трансляция официального матча в России через 2 недели после ЧМ-2018

Необычную трансляцию матча первенства России в группе "Центр" ПФЛ предоставило брянское "Динамо". Официальная игра против обнинского "Кванта" (1:2) на официальном YouTube-канале клуба показывалась в черно-белом формате, без звука, индикации времени и счета. После 38 минут трансляции эфир оборвался и не был восстановлен.

Согласно пункту 6.17 регламента ПФЛ, принимающий клуб обязан обеспечивать прямые видеотрансляции в интернете.

Напомним, что 11 дней назад в России завершился чемпионат мира по футболу.