"Челябинск" и "Мордовия" сыграли вничью, "Сызрань-2003" победила "Анжи-Юниор"

Состоялись матчи 4-го тура группы "Урал-Приволжье" ПФЛ.
ПФЛ
Группа "Урал-Приволжье"
4-й тур
"Зенит" (Ижевск) - "Крылья Советов-2" (Самара) - 0:1 (0:1)
Гол: Киреев, 30 (0:1).
"Носта" (Новотроицк) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) - 1:1 (0:0)
Голы: Янушковский, 47 - с пенальти (0:1). Нечаев, 78 (1:1).
"Челябинск" - "Мордовия" (Саранск) - 1:1 (1:1)
Голы: Урывков, 9 (1:0). Решетников, 39 (1:1).
"Волга" (Ульяновск) - "Оренбург-2" (Оренбург) - 6:2 (3:1)
Голы: Рахманов, 8 (1:0). Кукушкин, 13 (1:1). Егурнев, 25 (2:1). Отставнов, 27 (3:1). Рудаков, 49 (3:2). Отставнов, 57 (4:2). Захаров, 60 (5:2). Аксьоненко, 85 (6:2).
"Анжи-Юниор" (Зеленодольск) - "Сызрань-2003" (Сызрань) - 1:3 (1:1)
Голы: Симонов, 24 (0:1). Дехтерюк, 29 (1:1). Качан, 56 (1:2). Галиакберов, 78 (1:3).
"Лада-Тольятти" - "Урал-2" (Екатеринбург) - 1:0 (1:0)
Гол: Герюгов, 22 (1:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/uralpovolg/