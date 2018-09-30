"Чайка" и "Урожай" сыграли вничью и продлили беспроигрышные серии на "Юге"

Лидеры таблицы "Юга" "Чайка" и "Урожай" сыграли вничью в матче 10-го тура Олимп-ПФЛ. На счету обоих клубов семь побед, две ничьи и ни одного поражения.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Юг"

10-й тур

"Чайка" (Песчанокопское) - "Урожай" (Краснодар) - 0:0

"Дружба" (Майкоп) - "Краснодар-3" (Краснодар) - 1:0 (0:0)

Гол: Ашев, 64.

СКА (Ростов-на-Дону) - "Черноморец" (Новороссийск) - 2:2 (0:1)

Голы: Агаронян, 21 (0:1). Клыша, 50 (1:1). Стефанович, 51 (1:2). Борисов, 90 (2:2).

"Ангушт" (Назрань) - "Спартак" (Нальчик) - 1:1 (0:0)

Голы: Алиев, 47 (1:0). Бацев, 55 (1:1).

Удаление: Ахильгов (А), 38.

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - 2:2 (1:0)

"Спартак" (Владикавказ) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 1:0 (0:0)

Гол: Хасцаев, 87.

Удаление: Зайцев (Л), 42.