"Чайка" и "Урожай" сыграли вничью и продлили беспроигрышные серии на "Юге"

Лидеры таблицы "Юга" "Чайка" и "Урожай" сыграли вничью в матче 10-го тура Олимп-ПФЛ. На счету обоих клубов семь побед, две ничьи и ни одного поражения.
Первенство России
Олимп - ПФЛ
Группа "Юг"
10-й тур
"Чайка" (Песчанокопское) - "Урожай" (Краснодар) - 0:0
"Дружба" (Майкоп) - "Краснодар-3" (Краснодар) - 1:0 (0:0)
Гол: Ашев, 64.
СКА (Ростов-на-Дону) - "Черноморец" (Новороссийск) - 2:2 (0:1)
Голы: Агаронян, 21 (0:1). Клыша, 50 (1:1). Стефанович, 51 (1:2). Борисов, 90 (2:2).
"Ангушт" (Назрань) - "Спартак" (Нальчик) - 1:1 (0:0)
Голы: Алиев, 47 (1:0). Бацев, 55 (1:1).
Удаление: Ахильгов (А), 38.
"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - 2:2 (1:0)
"Спартак" (Владикавказ) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 1:0 (0:0)
Гол: Хасцаев, 87.
Удаление: Зайцев (Л), 42.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/south/