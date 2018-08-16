Бывший капитан "Енисея" 40-летний Пятикопов возобновил карьеру

Экс-капитан "Енисея" Сергей Пятикопов возобновит карьеру в составе клуба "Зенит-Ижевск", информирует пресс-служба красноярского клуба.

40-летний футболист внесен в заявку команды на сезон-2018/19 в первенстве ПФЛ.

Пятикопов выступал за "Енисей" с 2009 по 2014 годы (144 матча, 26 мячей). В 2014 году защитник завершил карьеру и вошел в тренерский штаб "Зенита-Ижевск".