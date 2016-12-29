Бывший футболист "Строгино" утверждает: с него требовали миллион рублей за место в команде

Бывший футболист "Строгино" анонимно рассказал о взятке, которую с него требовали за место в команде. По его словам, он отказался платить миллион рублей, после чего оказалось, что он не подходит команде.

Приводим полную версию рассказа игрока, опубликованную на портале sportbox.ru:

"Мне было 18 лет. Я только-только закончил детско-юношескую школу. У меня был агент, который предложил пройти просмотр в "Строгино". Это ПФЛ, третья по рангу лига в России. "Иди, присмотрись, а там посмотрим, что и как будет".

Агент на таком низком уровне ничего не берет за свои услуги – он работает на перспективу. В будущем он может получить 3 процента от контракта, но если контракт маленький, денег он брать вряд ли станет. Если его подопечный получает 30 тысяч в месяц, то какой смысл брать с него 900 рублей? Я пришел, познакомился с тренерами, начал тренироваться. Провел одну, две тренировки…

"Строгино" – крепкий середняк второго дивизиона. По сути, клуб был создан и сейчас живет на деньги Москомспорта. По задумке, эта команда должна помогать воспитанникам московских футбольных школ трудоустраиваться в большом футболе. "Строгино" не ставит перед собой высоких задач, но выступает в роли некого мостика для молодых парней.

С момента первой тренировки прошло полторы недели, можно даже сказать, что немного освоился в команде. Перед началом занятия меня подозвал к себе один человек – он точно не входил в тренерский штаб, но его знали все футболисты. Можно сказать, что он терся около команды. В общем, было видно, что этот человек каким-то образом относится к клубу, хотя я и не имел представления, кто он конкретно такой. Не знаю, возможно, он входил в руководство, а, может быть, был посредником.

Он подозвал меня к себе и, не представившись, начал говорить: "Слушай, тут такая ситуация. Ты парень способный, все хорошо. Но ты сам понимаешь, у нас команда бюджетная. С жиру не бесимся, все для вас, молодых игроков. Если ты хочешь быть в команде, то нам нужна твоя помощь. Мы тебе поможем – ты нам поможешь. 1 000 000 рублей".

Насколько я понял, этот миллион давал мне гарантию нахождения в команде, но не обещал игровой практики. Так как это был бы мой первый контракт, то не исключаю, что эта сумма включала компенсацию школе, воспитавшей меня. Она составляет 300 тысяч рублей. При этом существует распространенная практика, при которой сами ребята платят спортшколам эту сумму, так как клубы, в которые они попадают после выпуска, не слишком заинтересованы платить за молодого. Получается, что воспитанники сами за себя отдают школе. Это правило действует до 23-х лет, затем ты свободен. Но ты же не можешь не играть до 23 лет. Сомневаюсь, но пускай в этот миллион входило бы 300 тысяч компенсации школе, а остальные 700 тысяч за что?

За два года контракта, который я бы подписал, если бы передал взятку (по другому я это не могу назвать), получал бы порядка 15–20 тысяч рублей в месяц. Умножаем на 24, получаем 480 000 рублей – столько я бы мог заработать. Тут важно понимать, что миллион ты платишь не за будущую зарплату в клубе, который спонсирует Москомспорт, а за шанс показать себя перед другими клубами. Чтобы получить шанс, нужно заплатить – таковы правила.

Что я мог на это сказать? Не стал читать этому человеку мораль, а просто сказал, что я обычный парень, который не имеет таких средств, но хочет играть в футбол. На что он ответил: "Очень плохо. Может быть, у нас что-нибудь и получится. Посмотрим".

Я потренировался еще два дня, после чего мне сказали, что "есть ребята сильнее тебя". Не знаю всей системы, подходил ли он только ко мне или ко всем 6 новичкам. Одет я был обычно, в спортивный костюм и уж точно не был похож на человека, готового заплатить миллион.

Первое, что придет в голову в такой ситуации – обратиться к агенту. "Что происходит, шеф?" Но я не знал, в завязке ли он с ними или нет. Когда у меня произошла такая ситуация, то сразу подумал, что весь мир против меня, большой заговор. Думаю, это нормальная реакция. Я не сказал агенту прямым текстом, что с меня запросили миллион, а передал ему, что потренировался и не подошел. Агент спрашивает: "Как?! Просто сказали, что не подошел?" Я говорю: "Ну да, говорят, есть ребята сильнее". Он был на двусторонке и считал, что я проявил себя более чем достойно. "Они глупые что ли?", – сказал он, на чем наше сотрудничество закончилось.

Тогда я подумал, что футбола в России нет. Собственно так считаю и сейчас. Система прогнила до безумства. Могу заверить, что моя история – не единственная. Круг общения, к сожалению или к счастью, позволяет мне слышать много подобных рассказов. Я продолжаю играть в футбол до сих пор, правда, на любительском уровне. Мной движет исключительно любовь к игре, хотя понимаю, что очень многое зависит не от моих качеств и способностей. Как бы глупо и наивно это не звучало, но я верю, что чудеса случаются".