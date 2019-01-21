Бузова не сможет стать спонсором КАМАЗа. Эпичное обращение клуба к певице

КАМАЗ снова выпустил видео, посвященное российской певице и телеведущей Ольге Бузовой. В начале декабря клуб из Набережных Челнов попросил Бузову стать их спонсором и предложил в подарок грузовик КамАЗ.

В это раз генеральный директор клуба Айнур Миннеханов объяснил, почему звезда шоу-бизнеса не сможет стать спонсором КАМАЗа.

- Уважаемый талисман подмосковной хоккейной команды "Авангард" Ольга Игоревна Бузова! Еще раз внимательно изучили ваш социальный статус, благотворительную деятельность и мнения наших болельщиков, - сказал Миннеханов. - По итогам одного дня обсуждений мы пришли к выводу, что вы не можете стать спонсором нашей футбольной команды. КАМАЗ - клуб с большей историей, любящий и уважающий своих болельщиков. Их мнение для нас важно.