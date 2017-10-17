Бутенко считает, что в скандальном матче "Торпедо" - "Текстильщик" нужно было назначить пенальти

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко не согласился с решением арбитра Петра Мирошниченко не назначать пенальти на 65-й минуте первенства России в группе "Запад" ПФЛ между "Торпедо" и "Текстильщиком" (1:1). Комментатор матча, пресс-атташе "Торпедо" Владимир Никольский, прямо во время трансляции заявил: "Это позор российского футбола" и отказался комментировать оставшуюся часть игры.

Матч вызвал большой резонанс, ситуацию даже разобрали на британском телевидении.

- Нападающий был с мячом и не блокировал вратаря от мяча, - сказал Бутенко в эфире программы "Свисток". - Вратарь входит в контакт и, на мой взгляд, толкает нападающего рукой. Не плечом. Если игрок не блокирует, его нельзя толкать. На мой взгляд, был толчок со стороны вратаря. Мое личное мнение - было нарушение со стороны вратаря, нужно было назначить 11-метровый удар.