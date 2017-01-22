Борис Игнатьев: "Торпедо" по силам выйти в ФНЛ в этом сезоне"

Вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев считает, что его команде по силам выйти в ФНЛ в этом сезоне. Москвичи занимают четвертое место в зоне "Центр", отставая от лидера – курского "Авангарда" на четыре очка.

– Как сейчас обстоят финансовые дела "Торпедо"?

– Пока у нас есть определенные долги, что не позволяет нам усилиться, решить кадровые проблемы. По мелочи у нас все есть. "Торпедо" ставит перед собой задачу закончить этот чемпионат на первом месте и выйти в ФНЛ. Считаем, нам может хватить ресурсов для достижения такой цели.

– Но что будете делать с таким финансированием в ФНЛ?

– Да, с таким бюджетом в первой лиге существовать невозможно. Потому мы и надеемся на спонсоров, на московские власти, которые помнят, что "Торпедо" – это бренд, это история, победы. Армия болельщиков ждет, когда команда вернется на круги своя. (Виталий АЙРАПЕТОВ)