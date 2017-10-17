Борис Игнатьев: "Торпедо" не имеет финансовых проблем, но не шикует"

Вице-президент московского "Торпедо" Борис Игнатьев рассказал о том, что в клубе нет финансовых проблем. По его словам, команда живет по средствам. По его мнению, нынешний менеджмент в целом справляется с поставленными задачами.

- Финансовых проблем нет, но мы не шикуем, - цитирует ТАСС Игнатьева. - Зарплата и премиальные за победные матчи выплачиваются, во все поездки ездим на свои деньги, все необходимо для тренировок у нас есть. Клуб соответствует финансовым требованиям чемпионата России

Если быть объективным и скромным, то, наверное, стоит сказать, что можно было бы и лучше. Это однозначно. Но все познается по результатам - в прошлом году команда занялся третье место, имея довольно скудный бюджет, а во многом в футболе конечный результат определяется наличием денег. Все большие клубы, определяющие политику того или иного чемпионата, имеют большие деньги.

Мы не смогли найти большие деньги, это было сложно сделать в силу объективных обстоятельств, а без этого невозможно пригласить игроков высокого уровня. Но имея в составе молодых, но довольно талантливых футболистов, мы находимся в лидирующей группе. При этом у нас нет своего стадиона, своей базы - то есть того, благодаря чему команда могла бы плодотворно работать и совершенствоваться. Поэтому без ложной скромности могу сказать, что в целом мы управляемся.