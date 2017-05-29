Борис Игнатьев: "Торпедо" хочет вернуться на Восточную улицу. Долгов у клуба нет"

Вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев выразил надежду, что клубу удастся вернуться на родной стадион на Восточной улице. Он отметил, что с арендой арены вопросов возникнуть не должно. Напомним, что в минувшем сезоне автозаводцы играли в академии "Спартака".

– В следующем сезоне команда продолжит играть в академии "Спартака"?

– Пока трудно сказать. Нам очень хотелось бы вернуться на Восточную улицу. Исконно наш стадион простаивает, рушится, когда не задействован соревнованиями. Болельщики тоже хотят туда вернуться. Надеемся, что руководство арены услышит нас.

– Аренду клуб потянет?

– Мы же платим деньги "Спартаку". Нужно садиться и думать. "Торпедо" должно играть в историческом месте.

– Как обстоят дела с долгами?

– Если не ошибаюсь, существует задолженность только перед одним иностранцем. С ним ведутся переговоры. Со всеми остальными давно рассчитались. Больше долгов нет. "Торпедо" прошло лицензирование, все документы рассматривались предельно внимательно.