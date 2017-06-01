Борис Игнатьев: "Контракт с Колывановым будет подписан сегодня"

Вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев заявил, что основным кандидатом на пост главного тренера команды является Игорь Колыванов. По его словам, контракт со специалистом будет подписан сегодня.

Напомним, что черно-белые в минувшем сезоне играли в зоне "Центр" второго дивизиона, заняв третье место и не выйдя в первый дивизион. После окончания первенства прежний тренер Виктор Булатов покинул свой пост.

- Когда команда определится с главным тренером? - вопрос Игнатьеву.

- В принципе, ясность по этому вопросу уже есть. Нет только решения юридических моментов, то есть не поставлена жирная точка в контракте. Он пока не подписан, но дело уже решенное.

- Главным тренером будет Игорь Колыванов?

- Да, Колыванов. Это главная кандидатура.

- Когда с ним будет подписан контракт?

- Сегодня.

- Когда начинаются сборы у "Торпедо" уже известно?

- Да. Они начнутся 13-го числа. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)