"Биолог-Новокубанск" победил "Анжи-2", "Ангушт" обыграл "Краснодар-2"

Состоялись матчи 9-го тура ПФЛ в зоне "Юг". "Биолог-Новокубанск" победил "Анжи-2" (Махачкала) со счетом 3:2, "Ангушт" обыграл "Краснодар-2" со счетом 1:0.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

9-й тур

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) – "Анжи-2" (Махачкала) – 3:2 (1:2)

Голы: Мусалов, 37 (0:1). Кучиев, 44 (1:1). Джамалутдинов, 45 (1:2). Ходотов, 56 (2:2). Малыш, 90+4 (3:2).

"АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) – "Черноморец" (Новороссийск) – 1:0 (0:0)

Гол: Захаров, 90+3 (1:0).

"Легион Динамо" (Махачкала) – "Машук-КМВ" (Пятигорск) – 1:0 (1:0)

Гол: Саадуев, 35 (1:0).

"Ангушт" (Назрань) – "Краснодар-2" (Краснодар) – 1:0 (1:0)

Гол: Конов, 26 (1:0).

"Спартак" (Владикавказ) – "Дружба" (Майкоп) – 1:0 (0:0)

Гол: Дудаев, 90 (1:0).

Удаление: Негода (Дружба М), 90.

"Спартак" (Нальчик) – "СКА" (Ростов-на-Дону) – 3:0 (0:0)

Голы: Ахриев, 55 (1:0). Машуков, 80 (2:0). Машуков, 88 (3:0).

Удаление: Шаповалов (СКА), 86.