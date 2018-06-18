Белгородский "Энеромаш" ликвидирован. Власти возвращают "Салют"

Белгородский клуб "Энергомаш" прекратил свое существование, сообщает официальная группа клуба "Вконтакте". Клуб был создан в 2014 году, а в сезоне-2017/18 занял второе место в группе "Центр" ПФЛ, уступив только московскому "Арарату". При этом столичный клуб не получил лицензию на сезон и принял решение переехать в Армению.

Ранее стало известно, что власти Белгорода воссоздают "Салют". Клуб существовал с 1960 по 2014 год, после чего был ликвидирован. Появившийся в том же году "Энергомаш" не имел к "Салюту" отношения.