Барнаульское "Динамо" сохранило лидерство на "Востоке"

В матче 7-го тура группы "Восток" ПФЛ барнаульское "Динамо" победило иркутский "Зенит", благодаря чему сохранило первое место в таблице.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Восток"

7-й тур

"Динамо" (Барнаул) - "Зенит" (Иркутск) - 2:1 (1:0)

Голы: Завьялов, 33 (1:0). Завьялов, 51 (2:0). Ющук, 90 (2:1).

"Иртыш" (Омск) - "Чита" - 0:1 (0:0)

Гол: Волгин, 66.

"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 0:2 (0:1)

Голы: Изотов, 14 (0:1). Михалев, 74 (0:2).