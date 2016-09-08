Барнаульское "Динамо" сохранило лидерство на "Востоке"

В матче 7-го тура группы "Восток" ПФЛ барнаульское "Динамо" победило иркутский "Зенит", благодаря чему сохранило первое место в таблице.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Восток"
7-й тур
"Динамо" (Барнаул) - "Зенит" (Иркутск) - 2:1 (1:0)
Голы: Завьялов, 33 (1:0). Завьялов, 51 (2:0). Ющук, 90 (2:1).
"Иртыш" (Омск) - "Чита" - 0:1 (0:0)
Гол: Волгин, 66.
"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 0:2 (0:1)
Голы: Изотов, 14 (0:1). Михалев, 74 (0:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/east/