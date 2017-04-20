Барнаульское "Динамо" обыграло "Сахалин" и обошло его в таблице "Востока"

Барнаульское "Динамо" с минимальным счетом обыграло "Сахалин" в матче 15-го тура первенства России в группе "Восток" ПФЛ. Единственный мяч провел Владимир Завьялов, вышедший в лидеры спора бомбардиров. "Динамо" вышло на второе место и отстает от "Читы" на 3 очка. В другой игре тура "Иртыш" одолел "Смену" - 1:0.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Восток"

15-й тур

"Динамо" (Барнаул) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 1:0 (0:0)

Гол: Завьялов, 54.

"Иртыш" (Омск) - "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - 1:0 (1:0)

Гол: Мацюра, 11.