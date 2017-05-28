"Авангард", вышедший в ФНЛ, завершил сезон ничьей с "Торпедо"

"Авангард" в последнем туре зоны "Центр" ПФЛ сыграл вничью с московским "Торпедо" - 1:1. Курская команда за неделю до этого заняла первое место в турнирной таблице и вышла в ФНЛ. Московский клуб стал третьим, "Сатурн" - вторым.
Чемпионат России
ПФЛ
Зона "Центр"
25-й тур
"Зенит" (Пенза) - "Рязань" - 2:0 (1:0)
Голы: Булатов, 38 (1:0). Есин, 88 (2:0).
Судья: Марушко (Самара).
"Арсенал-2" (Тула) - "Чертаново" (Москва) - 1:3 (0:1)
Голы: Прудников, 6 (0:1). Сикоев, 75 - с пенальти (1:1). Тюменцев, 80 (1:2). Редькович, 87 (1:3).
Удаления: Зуев (Арсенал-2), 68. Ежов (Арсенал-2), 90.
Судья: Костевич (Рыльск).
"Динамо" (Брянск) - "Витязь" (Подольск) - 2:0 (0:0)
Голы: Гайдуков, 52 (1:0). Гайдуков, 89 (2:0).
Удаление: Лисинков (Витязь), 87.
Судья: Сафьян (Москва).
"Калуга" - "Сатурн" (Раменское) - 1:2 (0:1)
Голы: Никитянов, 38 (0:1). Магомедов, 49 - с пенальти (0:2). Лосев, 58 (1:2).
Судья: Тихонов (Москва).
"Торпедо" (Москва) - "Авангард" (Курск) - 1:1 (0:1)
Голы: Газданов, 31 (0:1). Устинов, 67 (1:1).
Удаление: Фатеев (Авангард К), 70.
Судья: Аношин (Санкт-Петербург).
"Энергомаш" (Белгород) - "Металлург" (Липецк) - 2:2 (0:0)
Голы: Кожемякин, 56 (0:1). Титов, 71 (0:2). Бурченко, 80 (1:2). Бурченко, 86 (2:2).
Нереализованный пенальти: Калугин (Энергомаш), 42 (вратарь)
Судья: ЗАБОТИН (Москва).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/center/