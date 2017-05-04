Артур Григорьянц: "Видеозапись от "Армавира" дает искаженную информацию об эпизоде со стычкой игрока и судьи"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц дал комментарий "СЭ", в котором пояснил позицию комитета по 6-месячной дисквалификации нападающего "Армавира" Андрея Мязина. Также он ответил на слова президента клуба Валентина Климко о том, что представителей не пригласили на заседание КДК.

– Физическое воздействие на судью карается дисквалификацией на срок от шести месяцев до двух лет. КДК принял решение наказать Мязина минимальным сроком, – сказал Григорьянц. – При рассмотрении эпизода учли, что судья, защищаясь от нападок футболиста, выставил правое плечо. При этом он не бил игрока.

🔥 КДК РФС выносил решение по Мязину из Армавира по этому видео. Оценивать, кто прав, не берусь.

Ротор – Армавир. Смирнов vs Мязин pic.twitter.com/xSngtsQXqd – Сергей Астахов (@SAstahov) 4 May 2017

– На видеозаписи, которую "Армавир" опубликовал на своем сайте, эпизод выглядит совершенно по-другому. Там видно, что первым удар наносит судья.

– В распоряжении КДК не была предоставлена запись, которую "Армавир" разместил на своих ресурсах. Мы посмотрели ее и сделали вывод, что она, на наш взгляд, дает искаженную информацию об эпизоде.

– Президент клуба Валентин Климко утверждает, что на КДК не был приглашен Мязин и представители "Армавира". Так ли это?

– О том, что состоится заседание комитета, лига сообщила официально. Клуб был осведомлен о месте и времени заседания, однако не соизволил направить своих представителей. (Сергей АСТАХОВ)

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