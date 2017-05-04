Артур Григорьянц: "Видеозапись от "Армавира" дает искаженную информацию об эпизоде со стычкой игрока и судьи"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц дал комментарий "СЭ", в котором пояснил позицию комитета по 6-месячной дисквалификации нападающего "Армавира" Андрея Мязина. Также он ответил на слова президента клуба Валентина Климко о том, что представителей не пригласили на заседание КДК.
– Физическое воздействие на судью карается дисквалификацией на срок от шести месяцев до двух лет. КДК принял решение наказать Мязина минимальным сроком, – сказал Григорьянц. – При рассмотрении эпизода учли, что судья, защищаясь от нападок футболиста, выставил правое плечо. При этом он не бил игрока.
🔥 КДК РФС выносил решение по Мязину из Армавира по этому видео. Оценивать, кто прав, не берусь.– Сергей Астахов (@SAstahov) 4 May 2017
Ротор – Армавир. Смирнов vs Мязин pic.twitter.com/xSngtsQXqd
– На видеозаписи, которую "Армавир" опубликовал на своем сайте, эпизод выглядит совершенно по-другому. Там видно, что первым удар наносит судья.
– В распоряжении КДК не была предоставлена запись, которую "Армавир" разместил на своих ресурсах. Мы посмотрели ее и сделали вывод, что она, на наш взгляд, дает искаженную информацию об эпизоде.
– Президент клуба Валентин Климко утверждает, что на КДК не был приглашен Мязин и представители "Армавира". Так ли это?
– О том, что состоится заседание комитета, лига сообщила официально. Клуб был осведомлен о месте и времени заседания, однако не соизволил направить своих представителей. (Сергей АСТАХОВ)
"Армавир" будет добиваться пожизненного отстранения судьи матча с "Ротором"
Судья Сергей Смирнов ударил Мязина плечом и удалил pic.twitter.com/zRP4amBreA– ФК "Армавир" (@fcarmavir) 4 May 2017
behemothus hippo
Аут...
22:42
изсибири
Видео крупным планом даёт искажённую информацию????? ЭТО КАК????????
22:29