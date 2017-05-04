"Арсенал-2" уступил пензенскому "Зениту"

В матче 18-го тура ПФЛ в зоне "Центр" пензенский "Зенит" на своем поле одолел "Арсенал-2" (1:0). Тульская команда осталась на последнем месте, сине-бело-голубые поднялись на 10-ю строчку.

В зоне "Юг" ставропольское "Динамо" дома уступило "Афипсу" (0:1). Гости догнали по набранным очкам лидирующий "Ротор".

Первенство России

ПФЛ

Зона "Центр"

18-й тур

"Зенит" (Пенза) – "Арсенал-2" (Тула) – 1:0 (1:0)

Гол: Маркин, 5.

Судья: Зияков (Набережные Челны).

3 мая. Пенза. Стадион "Первомайский".

Зона "Юг"

17-й тур

"Динамо" (Ставрополь) – "Афипс" (Афипский) – 0:1 (0:1)

Гол: Черкасов, 11.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

3 мая. Рыздвяный. Стадион "Факел".