"Арсенал-2" уступил пензенскому "Зениту"

В матче 18-го тура ПФЛ в зоне "Центр" пензенский "Зенит" на своем поле одолел "Арсенал-2" (1:0). Тульская команда осталась на последнем месте, сине-бело-голубые поднялись на 10-ю строчку.
В зоне "Юг" ставропольское "Динамо" дома уступило "Афипсу" (0:1). Гости догнали по набранным очкам лидирующий "Ротор".
Первенство России
ПФЛ
Зона "Центр"
18-й тур
"Зенит" (Пенза) – "Арсенал-2" (Тула) – 1:0 (1:0)
Гол: Маркин, 5.
Судья: Зияков (Набережные Челны).
3 мая. Пенза. Стадион "Первомайский".
Зона "Юг"
17-й тур
"Динамо" (Ставрополь) – "Афипс" (Афипский) – 0:1 (0:1)
Гол: Черкасов, 11.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
3 мая. Рыздвяный. Стадион "Факел".