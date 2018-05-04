В матче 30-го тура первенства России в ПФЛ в группе "Юг" "Чайка" разгромила ставропольское "Динамо" со счетом 5:0. В другом матче "Армавир" сыграл вничью с владикавказским "Спартаком" – 1:1.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

30-й тур

"Чайка" (Песчанокопское) – "Динамо" (Ставрополь) – 5:0 (1:0)

Голы: Магомедов, 24 (1:0). Подоляк, 74 (2:0). Подоляк, 75 (3:0). Хохлачев, 81 (4:0). Хохлачев, 84 (5:0).

Удаление: Сидоричев (Динамо), 5.

"Спартак" (Нальчик) – "Афипс" (Афипский) – 1:1 (0:1)

Голы: Подбельцев, 15 (0:1). Шаваев, 90+4 (1:1).

"Спартак" (Владикавказ) – "Армавир" – 1:1 (0:0)

Голы: Гурциев, 76 (1:0). Дышеков, 82 (1:1).

Удаление: Дышеков (Армавир), 90+4.

"Кубань-2" (Краснодар) – "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) – 2:1 (0:1)

Голы: Янзин, 32 (0:1). Новак, 76 (1:1). Почтарев, 79 (2:1).

"Легион Динамо" (Махачкала) – "АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

Гол: Магомедов, 15.

Удаление: Шалбузов (Легион Динамо), 41.

"Краснодар-2" (Краснодар) – "Машук-КМВ" (Пятигорск) – 3:1 (1:0)

Голы: Бутенко, 11 (1:0). Ваниев, 48 (1:1). Стежко, 50 (2:1). Сперцян, 65 – с пенальти (3:1).

"Дружба" (Майкоп) – "Черноморец" (Новороссийск) – 2:1 (1:1)

Голы: Фулга, 33 (0:1). Ашев, 45 (1:1). Датхужев, 70 (2:1).