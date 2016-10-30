"Армавир" разгромил "Афипс" и вышел на второе место на "Юге"

В матче 14-го тура первенства России в группе "Юг" ПФЛ "Армавир" на выезде разгромил "Афипс" - 4:1. Это позволило армавирцам обойти соперника и выйти на второе место в турнирной таблице. Лидер группы "Ротор" одолел "Легион Динамо".

Отметим, что в поединке СКА с "Чайкой" единственный гол забил голкипер ростовчан Ростислав Солдатенко, выбив мяч из своей штрафной.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

14-й тур

"Спартак" (Владикавказ) - "Динамо" (Ставрополь) - 1:0 (1:0)

Гол: Алборов, 27.

"Ротор" (Волгоград) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 3:2 (1:1)

Голы: Ионов, 13 (1:0). Кадимов, 43 (1:1). Ионов, 46 (2:1). Кадимов, 62 (2:2). Ионов, 72 (3:2).

"Черноморец" (Новороссийск) - "Ангушт" (Назрань) - 1:0 (0:0)

Гол: Ридель, 76.

СКА (Ростов-на-Дону) - "Чайка" (Песчанокопское) - 1:0 (0:0)

Гол: Солдатенко, 79.

"Афипс" (Афипский) - "Армавир" - 1:4 (0:2)

Голы: Мирошниченко, 23 - с пенальти (0:1). Мирошниченко, 34 (0:2). Гаджибеков, 55 (0:3). Кочубей, 59 (0:4). Стефанович, 62 (1:4).

Удаление: Кожемякин (Аф), 74.

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Сочи" - 1:2 (1:1)

Голы: Игнатьев, 12 (0:1). Фаринов, 40 - с пенальти (1:1). Сафин, 48 (1:2).

"Дружба" (Майкоп) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 1:0 (1:0)

Гол: Шалбузов, 45+1.