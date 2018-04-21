"Армавир" потерял очки, "Афипс" - единоличный лидер "Юга"

"Армавир" сыграл вничью с "Биологом-Новокубанск" в первенстве России в группе "Юг" ПФЛ. Потерей очков армавирцев воспользовался "Афипс", обыгравший "Спартак" из Владикавказа. Это позволило клубу из Афипского выйти на первое место в турнирной таблице.

Отметим, что и "Армавир", и "Афипс" не проигрывают уже 22 матча подряд.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

28-й тур

"Спартак" (Владикавказ) - "Афипс" (Афипский) - 0:1 (0:0)

Гол: Воробьев, 72.

"Спартак" (Нальчик) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 0:0

"Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - "Кубань-2" (Краснодар) - 1:0 (0:0)

Гол: Маркосов, 53.

"Ангушт" (Назрань) - "Анжи-2" (Махачкала) - 2:2 (0:1)

Голы: Шихбабаев, 1 (0:1). Алиев, 52 (1:1). , 63 (1:2). Балаев, 88 (2:2).

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Армавир" - 1:1 (0:1)

Голы: Каюмов, 15 (0:1). Дмитриенко, 89 (1:1).

"Чайка" (Песчанокопское) - "АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - 2:0 (1:0)

Голы: Ослоновский, 43 (1:0). Обозный, 70 (2:0).

СКА (Ростов-на-Дону) - "Дружба" (Майкоп) - 0:1 (0:0)

Гол: Мамонов, 74.

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Черноморец" (Новороссийск) - 1:1 (0:1)

Голы: Миносян, 21 (0:1). Татаев, 55 (1:1).

Удаление: Халваши (Ч), 82.