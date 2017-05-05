"Армавир" подаст апелляцию на дисквалификацию Мязина

Президент "Армавира" Валентин Климко сообщил, что клуб подаст апелляцию на дисквалификацию нападающего Андрея Мязина, толкнувшего судью. Напомним, что КДК на основании видеозаписи и протокола матча принял решение о полугодичной дисквалификации нападающего Мязина за удар головой главного судьи Сергея Смирнова в матче 25-го тура первенства России зоны "Юг" "Ротор" – "Армавир" (1:2).

– Конечно, мы будем подавать апелляцию на дисквалификацию нашего игрока, – цитирует ТАСС Климко. – Наши юристы уже работают над этим.

Если бы наша команда проиграла, я бы даже не стал жаловаться на арбитра матча, но ребята и тренерский штаб проявили характер, победили, а я как президент клуба должен их во всем защищать. Мне все равно кого обижают: уборщицу клуба, футболиста или тренера. Это моя работа.

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