"Армавир" подал апелляцию на полугодичную дисквалификацию Мязина

Президент "Армавира" Валентин Климко сообщил, что клуб подал апелляцию на решение КДК РФС о полугодичной дисквалификации нападающего Андрея Мязина. Форвард был наказан за инцидент, произошедший во время матча первенства ПФЛ с "Ротором-Волгоград" (2:1).

Как утверждает клуб, главный судья Сергей Смирнов ударил футболиста плечом в грудь. Мязин ответил арбитру, за что был удален с поля.

– Сегодня мы подали апелляцию, причем не от футболиста, а от клуба. Я надеюсь на то, что его дисквалификация будет сокращена до трех матчей, – приводит ТАСС слова Климко. – Конечно, футболиста наказать надо, потому что он не должен реагировать на провокации судьи или кого-либо еще, однако решение должно быть разумным, а КДК квалифицировал действия игрока даже не спорно, а неправильно.

КДК утверждает, что футболист ударил судью головой, а этого не было. Также мы настаиваем на том, чтобы судья Смирнов был пожизненно лишен возможности обслуживания матчей в профессиональном футболе.

Андрей Мязин: "Судья Смирнов ударил меня в грудь"//

Арбитр Смирнов: "Считаю обоснованными свои действия в эпизоде с Мязиным"